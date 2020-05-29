Тоннель затопило на одной из московских улиц

Из-за дождя на улице Народного ополчения в Москве затопило тоннель.
Об этом
По данным синоптиков, с 6:00 29 мая в столичном регионе выпало 40% месячной нормы осадков. Такая погода сохранится до конца дня. Кроме того, метеорологи предупреждают о сильном ветре и граде.
Ранее NEWS.ru писал о том, что погода испортится в конце мая и в начале лета будет соответствовать климатическим нормам апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Аномальная для лета температура сохранится, как минимум, до 3 июня. Температура воздуха в понедельник составит 10–15 градусов тепла, к среде может потеплеть до плюс 19 градусов
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