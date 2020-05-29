Тоннель затопило на одной из московских улиц

https://static.news.ru/photo/f0e9c1ce-a18e-11ea-a88e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за дождя на улице Народного ополчения в Москве затопило тоннель.

Об этом сообщает издание «Подьём», подписчики которого опубликовали кадры, где видно, как проезжая часть полностью скрылась под водой. В комментариях пользователи называют идущий в столице дождь «тропическим ливнем».

По данным синоптиков, с 6:00 29 мая в столичном регионе выпало 40% месячной нормы осадков. Такая погода сохранится до конца дня. Кроме того, метеорологи предупреждают о сильном ветре и граде.

Ранее NEWS.ru писал о том, что погода испортится в конце мая и в начале лета будет соответствовать климатическим нормам апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Аномальная для лета температура сохранится, как минимум, до 3 июня. Температура воздуха в понедельник составит 10–15 градусов тепла, к среде может потеплеть до плюс 19 градусов