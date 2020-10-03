Тело пропавшего актёра кукольного театра нашли в Ленобласти

https://static.news.ru/photo/c1f9c764-062a-11eb-91d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Гатчинского района Ленинградской области обнаружили тело пропавшего артиста, работавшего в кукольном театре «Сказка», Сергея Горячева. Об этом 4 октября сообщили представители учреждения.

Два дня назад в СМИ появились сведения, что актёр пропал. В последний раз его видели утром 2 октября. Его знакомые сообщили, что он сел в свою машину и уехал в неизвестном направлении. После пропажи Горячева начали разыскивать местные жители и добровольцы.

С прискорбием сообщаем, что ушёл из жизни артист Сергей Горячев. Более 35 лет Сергей Васильевич посвятил кукольному театру «Сказка», — сообщается на сайте «Сказки».

Обстоятельства смерти артиста в настоящее время выясняются.

Как ранее передавал NEWS.ru, на территории Санкт-Петербурга было обнаружено тело водителя автобуса. По имеющейся информации, мужчину зарезали и задушили. Об этом 4 октября журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело обнаружили в квартире одного из домов на улице Турку. На нём нашли повреждения на шее. Кроме того, у водителя были изрезаны руки.