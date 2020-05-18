Тело московского профессора нашли в реке под Костромой

Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения тела пропавшего в ноябре 2019 года профессора
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Волонтерские организации в ноябре 2019 года в соцсетях призывали помочь в поисках профессора ГУУ Юрия Мантурова. 1 ноября Мантуров поехал на занятия в университет, но домой так и не вернулся. Кроме Подмосковья мужчину также искали во Владимирской, Ивановской и Костромской областях.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Санкт-Петербурге. 13 мая горожанин позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил труп, плавающий в Неве в Калининском районе. Прибывшие на место правоохранители достали тело мужчины. На руках трупа были резиновые перчатки, вся одежда погибшего была чёрного цвета.
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