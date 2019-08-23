https://static.news.ru/photo/8642c968-c581-11e9-92a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пенсионерка из Сургута перевела мошенникам почти 1 млн рублей. За два дня они позвонили на её телефон не менее 40 раз, пугая попытками списания средств.

Жертвой злоумышленников стала 68-летняя женщина. В полиции она рассказала, что аферисты звонили с различных номеров, представлялись сотрудниками банка и сообщали о попытках несанкционированного списания средств. Женщина при этом несколько раз обращалась на горячую линию банка, где её заверили, что никаких манипуляций со счётом не происходит. Однако мошенникам удалось её переубедить.

Злоумышленникам удалось убедить сургутянку. Несмотря на все доводы и инструкции официальных представителей банка, она перевела все имеющиеся деньги посредством онлайн-сервиса на счет злоумышленников. Сумма ущерба составила почти 970 тысяч рублей, — сообщает городское УМВД.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве, добавили в ведомстве.

Ранее News.ru писал о том, что телефонные мошенники в России перешли на новый вариант обмана владельцев банковских карт. Они не просят сообщить каких-то данных о карте, но интересуются списком устройств, имеющих доступ к личному кабинету. При этом будущей жертве жулики звонят, представляясь сотрудниками банка, которые только что предотвратили перевод денег не в домашнем регионе пользователя. Их целью является выяснение операционной системы, которой пользуется жертва, и предложение ей установить приложение для удаленного доступа. Ключевым моментом в диалоге является сверка операционной системы Android и IOS.