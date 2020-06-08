Тела трёх детей обнаружили в частном доме в Элисте

Прокуратура Калмыкии сообщила, что в одном из частных домов Элисты обнаружили тела трёх детей и их матери.
Прокурор республики Роман Тютюник лично прибыл на месте происшествия. Дом осматривают специалисты.
Сегодня в правоохранительные органы Элисты поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Джиргал обнаружены тела трех малолетних детей и их матери, — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, дети получили колотые раны, несовместимые с жизнью,
Ранее NEWS.ru сообщал, что предполагаемого убийцу шестилетней девочки задержали полицейские в Крыму. Девочка пропала в Ленинском районе. Выяснилось, что днём 31 мая её взял на рыбалку отец.
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