Тела трёх детей обнаружили в частном доме в Элисте

https://static.news.ru/photo/0c888f58-a9a7-11ea-bb78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Калмыкии сообщила, что в одном из частных домов Элисты обнаружили тела трёх детей и их матери.

Прокурор республики Роман Тютюник лично прибыл на месте происшествия. Дом осматривают специалисты.

Сегодня в правоохранительные органы Элисты поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Джиргал обнаружены тела трех малолетних детей и их матери, — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, дети получили колотые раны, несовместимые с жизнью, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предполагаемого убийцу шестилетней девочки задержали полицейские в Крыму. Девочка пропала в Ленинском районе. Выяснилось, что днём 31 мая её взял на рыбалку отец.