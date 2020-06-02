В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

https://static.news.ru/photo/7c75ecde-a4ac-11ea-ae36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Предполагаемого убийцу шестилетней девочки задержали полицейские в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В настоящее время по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребёнка и убийстве задержан 39-летний мужчина, — сообщил ТАСС источник в ведомстве.

Девочка пропала в Ленинском районе. Выяснилось, что днём 31 мая её взял на рыбалку отец. Пока мужчина с приятелями употреблял спиртное, ребёнок остался без присмотра и пропал, в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении обратилась бабушка дошкольницы.

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребёнка (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ), писал NEWS.ru.