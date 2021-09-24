Тела погибших на Эльбрусе альпинистов не смогли спустить из-за непогоды

Спасатели не смогли отправиться за телами троих погибших на Эльбрусе альпинистов из-за плохой погоды. Операцию по спуску тел запланировали на воскресенье, 26 сентября. Об этом рассказали РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Сегодня снег идёт даже в посёлке Терскол, на горе нет видимости, из-за этого спасатели не вышли. Планируем, если погода позволит, выйти за телами завтра утром, — сообщили в отряде.

Тела погибших находятся на высоте 5300 метров в районе седловины Эльбруса.

Трагедия произошла 23 сентября. Во время восхождения на Эльбрус погибли пять альпинистов. Ещё 11 человек были доставлены в больницу с обморожениями. Как сообщалось, группа из 19 человек попала в пургу и не смогла спуститься с горы из-за плохих погодных условий. Изначально восхождение начинали 23 альпиниста, но четверо из них отказались продолжать подъём.

Как считает эксперт по выживанию Михаил Макей, причиной гибели альпинистов стало их решение продолжить восхождение, несмотря на погодные условия.

Выживший во время восхождения на Эльбрус альпинист Сергей Попов отметил, что «пурга налетела очень быстро» и непогода настигла группу уже на спуске. Он подчеркнул, что получил обморожение лица и пальцев рук из-за холодного ветра и снега, хотя одежда на туристах соответствовала горным условиям.