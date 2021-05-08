Тела двух человек нашли на месте крушения Ми-2 на Камчатке

https://static.news.ru/photo/e171cbe0-bd6a-11ea-b707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тела пилота и пассажира пропавшего на Камчатке коммерческого Ми-2, предварительно, обнаружены на месте крушения вертолёта. Региональное СУ СКР на транспорте возбудило уголовное дело, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает , что дело открыли по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На место крушения выехали следователи.

Ранее стало известно, что сотрудники региональной поисково-спасательной базы нашли под Петропавловском-Камчатским вертолёт, который пропал 8 мая. Разбившаяся машина ещё и обгорела. Вертолёт летел из аэропорта Елизово на посадочную площадку в районе реки Островной.