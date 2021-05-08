Тела двух человек нашли на месте крушения Ми-2 на Камчатке

Тела пилота и пассажира пропавшего на Камчатке коммерческого Ми-2, предварительно, обнаружены на месте крушения вертолёта. Региональное СУ СКР на транспорте возбудило уголовное дело, сообщает ТАСС.
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На место крушения выехали следователи.
Ранее стало известно, что сотрудники региональной поисково-спасательной базы нашли под Петропавловском-Камчатским вертолёт, который пропал 8 мая. Разбившаяся машина ещё и обгорела. Вертолёт летел из аэропорта Елизово на посадочную площадку в районе реки Островной.