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Тела двух человек нашли на месте крушения Ми-2 на Камчатке

07:03, 09 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тела пилота и пассажира пропавшего на Камчатке коммерческого Ми-2, предварительно, обнаружены на месте крушения вертолёта. Региональное СУ СКР на транспорте возбудило уголовное дело, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что дело открыли по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На место крушения выехали следователи.

Ранее стало известно, что сотрудники региональной поисково-спасательной базы нашли под Петропавловском-Камчатским вертолёт, который пропал 8 мая. Разбившаяся машина ещё и обгорела. Вертолёт летел из аэропорта Елизово на посадочную площадку в районе реки Островной.

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