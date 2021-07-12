Татарская пенсионерка зарубила топором спящего сына

В Татарстане 72-летняя пенсионерка топором зарубила собственного сына, когда тот спал. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Тело 50-летнего мужчины с многочисленными ранениями головы было обнаружено в одном из домов села Тоншерма Тетюшского района республики 14 октября. Подозрение в убийстве пало на мать убитого, находившуюся в нетрезвом состоянии. Женщина была задержана и дала признательные показания.

Выяснилось, что она испытывала к погибшему личную неприязнь. В результате, дождавшись, когда он уснёт, женщина нанесла по голове сына несколько ударов топором. Тело обнаружил сожитель пенсионерки и вызвал полицию.

Возбуждено уголовное дело. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что мужчина с топором напал на покупателей в «Магните» в Москве.