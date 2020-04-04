Такси и полицейская машина столкнулись в Москве

Авария с участием полицейского автомобиля и такси произошла на Варшавском шоссе в столице.
В результате ДТП служебная машина перевернулась на крышу, данных о пострадавших полицейских нет. 21-летний водитель такси доставлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, о причинах и виновнике случившегося будет известно позднее,
Как писал NEWS.ru ранее, 3 апреля один человек погиб в результате ДТП на 473-м километре автодороги Урень — Шарья — Никольск — Котлас в Архангельской области с участием рейсового автобуса. В результате потери водителем автобуса контроля над управлением машина совершила съезд в кювет.
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