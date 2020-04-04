Такси и полицейская машина столкнулись в Москве

https://static.news.ru/photo/4081d882-7608-11ea-baaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария с участием полицейского автомобиля и такси произошла на Варшавском шоссе в столице.

В результате ДТП служебная машина перевернулась на крышу, данных о пострадавших полицейских нет. 21-летний водитель такси доставлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, о причинах и виновнике случившегося будет известно позднее, передаёт ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах города.

Как писал NEWS.ru ранее, 3 апреля один человек погиб в результате ДТП на 473-м километре автодороги Урень — Шарья — Никольск — Котлас в Архангельской области с участием рейсового автобуса. В результате потери водителем автобуса контроля над управлением машина совершила съезд в кювет.