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Депутат Госдумы Игорь Лебедев, приходящийся сыном политику Владимиру Жириновскому, отреагировал на подозрения в причастности к хищению денег у молодёжных организаций ЛДПР.

Ранее обвинения по этому делу были предъявлены двум сотрудникам аппарата партии. По словам фигурантов, украденные деньги они тратили по указанию Лебедева.

Сотрудники МВД, прежде чем давать комментарий по уголовному делу, которое ещё не завершено, должны соблюдать нормы действующего законодательства. Я считаю, что тот сотрудник, который допустил утечку материалов в СМИ, должен понести ответственность, — сказал Лебедев в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что не отказывался от очных ставок и дал все необходимые показания.

Уголовное дело было возбуждено ещё в августе 2018 года по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В январе 2020 года предварительное расследование под контроль взял Следственный департамент МВД России. А 3 марта уголовное дело было передано в следственное управление по ЦАО ГСУ СК России по Москве. В ходе расследования сыщики допросили более 20 свидетелей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова. Следственные действия ведутся с 2013 года.