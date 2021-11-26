Сын ветерана Фролова высказался о помочившемся на фото его отца блогере

Сын ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова, на портрет которого помочился блогер в Измайлово, был поражён поступком молодого человека, передаёт «360». Он считает, что юноша сделал это из-за желания прославиться в Сети.

Реакция просто, как вам сказать, жуть какая-то. Какая-то жуть. Получается так, что <...> наркоман какой-то, то ли больной, на первый взгляд. Им надо как-то выделиться в обществе. Вот мы там строили страну в наше время. Наши отцы воевали. У нас было какое-то другое восприятие ответственности за это всё, — высказался сын ветерана.

Он добавил, что узнал об инциденте от дальней родственницы, а когда решил проверить информацию, ролик был уже удалён в Интернете. Фролов подчеркнул, что ждёт наказания для блогера.

Ранее сообщалось, что информацию об осквернении молодым человеком мемориального стенда проверят следователи, соответствующее поручение дано прокуратурой Москвы после сообщений об инциденте.

Представитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru назвал блогера «отморозком». Он отметил, что «если родители таких граждан не привили им чувство патриотизма, то этим придётся заниматься государству».