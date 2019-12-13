https://static.news.ru/photo/0cb0b292-1dbd-11ea-be9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Арсений Шульгин/vk.com

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве. Музыкант возвращался из больницы, куда был вынужден обратиться несколько дней назад после другого ДТП.

Похоже, больше нельзя садиться в машину, — сообщил Шульгин в соцсетях, добавив, что в его автомобиль врезался микроавтобус.

У машины пострадало левое заднее крыло, пассажиры и водитель не пострадали.

8 декабря Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом. Молодому человеку потребовалась госпитализация. По словам супруга Валерии, музыкального продюсера Иосифа Пригожина, сын хотел сделать сюрприз матери и тайно ехал в Северную столицу на её выступление. За рулём автомобиля находилась девушка Арсения Алина, которая не справилась с управлением и врезалась в отбойник. В местной больнице молодому человеку сделали операцию, характер которой Пригожин не раскрыл.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Валерия опубликовала фото сына Арсения Шульгина и его девушки после аварии. Все трое сидят в ресторане, на руке у девушки гипс, на лице юноши — небольшая повязка.