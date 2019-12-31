https://static.news.ru/photo/bd11b4d8-2cf9-11ea-b094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москвичка по имени Алина, ставшая свидетельницей похищения семилетней девочки в Москве, рассказала подробности происшествия. Она случайно встретила на улице женщину, ведущую куда-то ребёнка.

С подозрительной прохожей Алина и её приятель повстречались на улице Яблочкова около трёх часов ночи. Женщина представилась тётей девочки и сказала, что мать ребёнка «валяется дома пьяная», сообщает Пятый канал.

Мы почти до дома их проводили. Я была не одна. Мой друг посадил девочку себе на плечи, и мы пошли вместе почти до их дома. А потом пошли по своим делам, — рассказала случайная свидетельница.

Она отметила, что у неё возникли подозрения: почему ребёнка ночью ведут куда-то в другой дом?

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сети появилось видео из квартиры, где жила «похищенная» в Москве семилетняя девочка. Дверь в квартиру никогда не запирали, так что увести ребёнка мог кто угодно.