Свидетель рассказал о поведении Ефремова после ДТП

https://static.news.ru/photo/70be548e-d888-11ea-a7ce-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский актёр Михаил Ефремов сразу после ДТП, унёсшего жизнь человека, начал осматривать свой автомобиль.

Об этом рассказал девятый по счёту свидетель обвинения Роман Шрамко. В Пресненском районном суде его допросили по видеосвязи из Крыма. По словам Шрамко, сразу после аварии Ефремова вытащили с водительского сидения.

Сразу после столкновения Ефремова вытащили из-за руля, и он стал рассматривать свою машину. Мне показалось, что ему её было жалко, — рассказал он.

По словам свидетеля, его возмутило, что на потерпевшего актёр сначала «даже внимания не обратил». Затем Ефремов взял у Шрамко сигарету и сел на бордюр. Мужчина подчеркнул, что в момент аварии в машине актёра никого, кроме самого Ефремова, не было.

Сразу после столкновения очевидцы открыли водительскую и пассажирскую двери его автомобиля. Кроме него, никого там не видел, — сообщил он.

Свидетель отметил, что в тот момент не узнал Ефремова и не знал, что перед ним известный артист. На данный момент Шрамко находится в Симферополе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актёр Михаил Ефремов заявил, что «с трудом» узнаёт себя на кадрах после ДТП. В Пресненском суде Москвы проходит второе заседание по делу о смертельной аварии, в которой обвиняется артист.