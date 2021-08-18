«Сумел спастись – значит, виноват»: почему самолёты падают один за другим

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время учебного полёта на территории полигона Ашулук в Астраханской области. Данную информацию подтвердили в пресс-службе Южного военного округа. За последнее время это третья авиакатастрофа в России, ещё одна произошла в Турции. По оценкам экспертов, вряд ли дело только в случайном стечении обстоятельств. NEWS.ru выяснил, почему воздушные суда стали так часто падать и можно ли остановить череду трагедий.

«Я всё могу»

МиГ-29 упал в безлюдном районе во время выполнения планового полёта, пилот истребителя погиб. Отмечается, что полёт выполнялся без боекомплекта. Сейчас в причинах случившегося по традиции разбирается специальная комиссия.

Между тем, приходится констатировать, что нынешний август без преувеличения стал чёрным для отечественной авиации. 17 августа разбился Ил-112В с тремя опытными лётчиками на борту. До этого произошло крушение вертолёта на Камчатке, а потом — падение Бе-200, тушившего лесные пожары в Турции. Тогда погибли пять российских военных.

У каждой трагедии своя история. Например, разбившийся в районе аэродрома Кубинка новейший, ещё не принятый в эксплуатацию военно-транспортный самолёт Ил-112В пилотировал Герой России Николай Куимов. Вторым пилотом был Дмитрий Комаров, а бортинженером — Николай Хлудеев. Куимов считался легендарной личностью в авиации страны. В частности, указом главы государства в декабре 2006 года за мужество и героизм, проявленные при испытании авиационной техники, ему было присвоено звание Героя России. Всего лётчик освоил более 35 типов самолётов.

На юго-востоке Турции потерпел крушение самолёт-амфибия Бе-200, который Анкара арендовала для тушения масштабных лесных пожаров. По предварительным данным, воздушное судно врезалось в скалы, не сумев набрать высоту после забора воды.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник заявил NEWS.ru, что у всех этих трагедий есть общее звено — человеческий фактор.

Замечено, что большое количество катастроф происходит именно в августе-начале сентября. К этому времени накапливаются ошибки, накапливается усталость пилотов, работников аэродромных служб. В итоге и «пробивает» — начинается настоящий самолётопад, который трудно остановить, — пояснил Сытник.

Он также предположил, что один из факторов столь частых трагедий в небе — появившееся у пилотов чувство вседозволенности. По его словам, многим из них кажется, что они всё могут.

Это опасное чувство — дескать, я суперпрофессионал, я всё могу. Оказывается, не всё. В итоге элемент недоученности и зазнайства подчас становится роковым, даже смертельным, — говорит он.

Сытник также отметил, что военные пилоты стали больше летать, в итоге число инцидентов резко увеличилось.

СК РФ

«С похмелья может „грохнуть“ самолёт»

Впрочем, у произошедшей серии авиакатастроф, похоже, есть и другая, более глубокая подоплёка. Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник Военно-воздушных сил в отставке Александр Жилин признал, что психологическим состоянием пилотов в России практически никто не занимается. Он отметил, что четыре крупные катастрофы за неполный месяц — более чем тревожный сигнал.

Жилин сообщил, что с недавнего времени военным лётчикам крайне не рекомендуют катапультироваться — негласно считается, что таким образом они уничтожают судно.

В итоге все убытки в результате крушения в дальнейшем «вешают» на пилота. Раз сумел спастись — значит, виноват, и теперь будешь до конца жизни расплачиваться. Это чудовищная практика, которая фактически толкает пилотов на то, чтобы остаться в кабине и разбиться, — рассказал эксперт.

Кроме того, собеседник NEWS.ru указывает на «подневольность» пилотов. Если раньше, говорит Жилин, слово пилота было законом, то теперь всё изменилось. Например, если командир корабля считал, что лететь нельзя, то никто и не порывался делать иначе.

Сейчас всё кардинально поменялось, этого нет и в помине. В кабину может войти любая скотина из должностных лиц и сказать — мол, плевать я на всё хотел, летим и всё. И пилоту деваться особо некуда, он понимает — если свяжется, пойдёт на конфликт, завтра его выкинут со службы, — рассказал Жилин.

Эксперты опасаются, что чёрный август для российской авиации ещё не закончился. Пилот одной из отечественных авиакомпаний рассказал NEWS.ru, что действительно работает в режиме повышенных нагрузок. По его словам, летать приходится много, при этом невозможно даже планировать собственные выходные.

У меня был опыт работы в зарубежной компании, вот там с графиком и дисциплиной всё четко. Никому и в голову не придёт дёрнуть тебя в выходной день. Не потому, что там все такие высокоморальные. Просто там безопасность идёт впереди всего остального. Люди понимают — если заставить выйти на работу пилота, который, например, с похмелья, то он запросто может «грохнуть» самолёт с 200 пассажирами на борту. Это означает колоссальные убытки. Ничего личного, только бизнес, — рассказал источник.

Собеседник признал, что в России пока до этого далеко — у нас, по его словам, по-прежнему процветает жесточайшая эксплуатация.