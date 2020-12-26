Судно с рыбаками затонуло в Баренцевом море

https://static.news.ru/photo/9a1feb32-48cf-11eb-a65e-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Судно «Онега» затонуло вблизи Новой Земли Архангельской области. Пропали 17 человек.

О ЧП стало известно утром 28 декабря. По предварительной информации, приписанное к порту в Мурманске судно потерпело крушение из-за обледенения, передаёт ТАСС.

На борту судна № МК 0331 находились 19 человек, спасены только двое из них. К поискам остальных рыбаков привлечено судно «Войков».

Как писал NEWS.ru, один из трёх человек, пропавших в результате крушения 17 октября маломерного судна в Баренцевом море, обнаружен спасателями. Тело мужчины найдено на западном берегу губы Вайда,