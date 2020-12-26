Судно с рыбаками затонуло в Баренцевом море

Судно «Онега» затонуло вблизи Новой Земли Архангельской области. Пропали 17 человек.
О ЧП стало известно утром 28 декабря. По предварительной информации, приписанное к порту в Мурманске судно потерпело крушение из-за обледенения,
На борту судна № МК 0331 находились 19 человек, спасены только двое из них. К поискам остальных рыбаков привлечено судно «Войков».
Как писал NEWS.ru, один из трёх человек, пропавших в результате крушения 17 октября маломерного судна в Баренцевом море, обнаружен спасателями. Тело мужчины найдено на западном берегу губы Вайда,