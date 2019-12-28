https://static.news.ru/photo/1b73fc60-2acb-11ea-9fb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Jun/Xinhua/Global Look Press

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр сообщил, что решение о продолжении деятельности Bek Air будет принято после получения отчёта о предварительных результатах расследования авиакатастрофы у Алма-Аты.

Также Скляр заявил, что погодные условия не могли стать причиной крушения самолёта — в тот день погода была нормальной. Сцепление на полосе также было в порядке, передаёт ТАСС.

Понятно, что это либо техническая причина, либо ошибка экипажа. Один авиатор говорит, что, может быть, это была ошибка экипажа, другой говорит, что техническая причина. Я бы попросил воздержаться. Осталось немного времени, когда расшифруют бортовые самописцы. И мы объективную картину увидим, — пояснил заместитель премьер-министра.

Как писал NEWS.ru ранее, администрация международного аэропорта Алма-Аты предоставила необходимую технику для доставки тел жертв авиакатастрофы в Нур-Султан, Павлодар и Кызылорду, а также выразила готовность оказать содействие в организации их похорон. Об этом сообщил начальник подразделения досмотра службы авиационной безопасности аэропорта Эльдар Мухамедиев.