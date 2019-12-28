https://static.news.ru/photo/793d18a2-2a0f-11ea-b9ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости

Администрация международного аэропорта Алма-Аты предоставила необходимую технику для доставки тел жертв авиакатастрофы в Нур-Султан, Павлодар и Кызылорду, а также выразила готовность оказать содействие в организации их похорон. Об этом сообщил начальник подразделения досмотра службы авиационной безопасности аэропорта Эльдар Мухамедиев.

Была направлена группа сотрудников нашего аэропорта в городской морг, где они помогали родственникам при опознании тел погибших, — цитирует ТАСС Мухамедиева.

Как писал NEWS.ru, аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию крушения самолёта авиакомпании Bek Air, которое произошло 27 декабря. Самолёт Fokker 100 летел из Алма-Аты в Нур-Султан. Во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем Fokker потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек.