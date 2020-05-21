Происшествия

Суд в Красноярске отклонил жалобу на арест бизнесмена Быкова

08:57, 22 мая 2020

Красноярский городской суд отклонил жалобу на арест бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства. 

Сегодня суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил решение по мере пресечения без изменения, частично изменено описание мотивировочной части, — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

По версии следствия, Анатолий Быков в 1994 году заказал убийство двух жителей Красноярска. Бизнесмен был задержан 7 мая и затем арестован. О причастности Быкова к организации убийств сообщил криминальный авторитет Владимир Татаренков. В настоящее время он отбывает срок за организацию этого преступления.

Ранее NEWS.ru писал, что Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства.

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