Суд в Красноярске отклонил жалобу на арест бизнесмена Быкова

Суд назначил принудительное лечение жительнице Владивостока, выкинувшей из окна своего новорождённого ребёнка. Несмотря на то что малыш появился на свет в благополучной семье, у матери отмечались признаки психического отклонения.

Происшествие случилось в ноябре прошлого года в доме по улице Часовитина во Владивостоке. Мать умышленно выкинула ребёнка в окно, она была задержана и арестована, сообщает РИА Новости со ссылкой на...