https://static.news.ru/photo/4090159a-519c-11ea-8684-fa163e074e61_660.jpg Руслан Горринг Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Второй западный окружной военный суд 18 февраля рассмотрит апелляционную жалобу защиты на решение суда по бывшему первому заместителю директора «Росгеологии» Руслану Горрингу, приговорённому в декабре к 3,5 годам колонии за мошенничество.

Заседание назначено на 18 февраля, — сообщили РИА Новости в суде.

Как писал NEWS.ru, Горринг, он же Ганижев, будучи доверенным лицом председателя Ленинского райсовета депутатов Московской области Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 19 млн рублей «за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности». После того как предприниматель перестал платить, Горринг потребовал у него «долг» в 5 млн рублей. Получив требуемую сумму, Горринг должен был отнести её Газейкину, но был задержан.

В марте бывший чиновник пытался улететь в Сочи, но его задержали силовики в аэропорту. Горрингу предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, первоначально он отрицал вину, но затем признался.