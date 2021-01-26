Суд арестовал первого фигуранта уголовного дела после акции 23 января

https://static.news.ru/photo/b0a49360-5ff1-11eb-8a00-fa163e074e61_660.jpg Евгений Есенов Фото: Пресс-служба Пресненского районного суда

Пресненский суд арестовал первого фигуранта уголовного дела о нападении на полицейских на акции 23 января. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Есенова Е. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, сроком до 24 марта 2021 года, — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Есенов — уроженец Калмыкии, 23 января участвовал в митинге в Москве. По версии следствия, во время стычки с полицией он несколько раз ударил сотрудника правоохранительных органов по голове.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Представители пресс-службы столичного департамента здравоохранения заявили, что всем гражданам, пострадавшим в ходе демонстрации на территории Москвы, была оказана медицинская помощь.

Как писал NEWS.ru, после проведения в Москве 23 января несогласованной акции в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального в столичные суды поступило почти 450 дел. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва.