Стук прошлого: внука «японского шпиона» хотят привлечь за клевету на НКВД

Полиция Томска передала в СК материалы собственной доследственной проверки сайта, посвящённого судьбе участника антибольшевистского крестьянского движения Степана Карагодина, расстрелянного 21 января 1938 года за шпионаж в пользу Японии. Как утверждает его правнук и создатель сайта Денис Карагодин, его якобы хотят привлечь по нескольким статьям КоАП и УК РФ. Сам интернет-проект могут признать «оператором персональных данных», распространяющим клевету о сотрудниках НКВД СССР. За последний месяц это уже не первая проверка в отношении томича — в начале марта в полицию обращался сын сотрудника НКВД Алексея Митюшова, который на сайте Дениса Карагодина упоминается как «участник убийства» его прадеда. Заявитель утверждает, что сведения о его отце не соответствуют действительности. NEWS.ru решил выяснить подробности этой истории, в которой исторические архивы превратились в ящик политической Пандоры.

Борьба за правду

На сайте Дениса Карагодина, называющего себя «руководителем следственной группы „Расследование Карагодина“» и занимающегося публикацией исторических документов о своём прадеде, в том числе полученных из архивов ФСБ, на днях появилось сообщение о том, что 16 марта 2021 года МВД инициировало проверку, а 29 марта передало её материалы в СК.

Инкриминируется сбор и обработка персональных данных, клевета, шпионаж, разглашение государственной тайны и нарушение неприкосновенности частной жизни — массовых убийц — сотрудников НКВД СССР, — утверждается на сайте.

Исследователи расценивают происходящее «как прямую атаку», напоминая, что проверку полиция начала после поступившего 13 марта в ОМВД по Кировскому району Томска заявления от бывшего курсанта Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) Мечислава Прокофьева. О последнем известно, что в августе 2019 года гарнизонный военный суд в Екатеринбурге взыскал с него 90,8 тысячи рублей, затраченных вузом на военную и специальную подготовку. По информации издания Tayga.info, в соцсети «ВКонтакте» Прокофьев использует псевдоним Мстислав Абакумов. Под ним он, в частности, комментировал материалы сайтов Wonderzine и Furfur. Так, в 2014 году в комментариях под одним из материалов Мстислав писал , что борцы за права женщин и феминистки «сами виноваты в своих проблемах».

По его мнению, официальная информация ФСБ, опубликованная на сайте «Расследование Карагодина» о сотрудниках Томского отдела НКВД Николае Зырянове, Екатерине Носковой (Бирюковой), Алексее Митюшове и Михаиле Буковце является клеветой. Кроме того, заявитель требует признать Дениса Карагодина и его сайт операторами персональных данных, нарушающих неприкосновенность частной жизни работников Наркомата внутренних дел, фигурировавших в деле его прадеда, и ставит под сомнение сведения, содержащиеся в официальных документах.

Также Карагодин опубликовал выдержку из протокола объяснения участковому уполномоченному Сергею Хвостову. На все вопросы он отвечать отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции. При этом от себя он под запись добавил, что работа по сбору сведений, анализу и обработке данных в отношении четырёх сотрудников НКВД СССР производится в соответствии со статьёй 18.1 ФЗ «О реабилитации жертв политических репрессий». По ней органы власти имеют право «поддерживать деятельность организаций и граждан, направленную на увековечение памяти жертв политических репрессий, в частности деятельность по выявлению и благоустройству мест захоронений жертв массовых репрессий, выявлению архивных документов по истории политических репрессий, созданию и пополнению музейных экспозиций».

Кроме того, по словам Карагодина, о четырёх сотрудниках НКВД ему стало известно из официальных документов ФСБ, КГБ, НКВД, Военной прокуратуры СССР, а также государственных и политических архивов.

По информации сайта «Расследование Карагодина», Мечислав Прокофьев стал писать жалобы на его сайт в различные силовые ведомства ещё осенью 2020 года и «пытался инкриминировать серию статей, в том числе связанных со шпионажем, разглашением государственной тайны». Но в ФСБ заявителю отказали «по классу статей, связанному с государственной безопасностью». До мартовского заявления отказывались заводить дела СК и управление МВД по Томску.

В новом заявлении Прокофьева также отмечается, что в начале марта на Дениса Карагодина в полицию жаловался житель Новосибирска Сергей Митюшов — сын инспектора 8-го (учётного) отдела Управления НКВД по Новосибирской области Алексея Митюшова. Его подпись стоит на выписке из акта о расстреле Степана Карагодина. Создателя посвящённого ему сайта вызывали для дачи объяснений 2 марта, тогда он также отказался отвечать на вопросы полиции, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.

Митюшов-младший обвинил сайт «Расследование Карагодина» в дискредитации его отца, о котором якобы были размещены «недостоверные сведения».

Журналист и литератор Алексей Голицын, который занимается изучением судеб советских деятелей искусств, подвергавшихся репрессиям, не исключает, что Карагодину могут «придумать статью» за его деятельность.

Со времени Большого террора прошло более 80 лет, и закон позволяет приводить данные и жертв, и их палачей. Но, зная методы работы органов, легко допустить, что для публикатора сведений всё же найдут какой-нибудь «состав преступления». Морально-этические проблемы здесь ни при чём. Речь идёт, конечно же, о чести мундира, как они её понимают. Работая много лет в архивах, заметил одну особенность. Про царскую охранку можно раскопать любые документы, буквально никаких секретов, публикуй не хочу. Но всё, что творили соратники Дзержинского начиная с 1917 года, — уже строго регламентировано. И чем ближе к сегодняшнему дню, тем менее охотно снимается гриф «секретно». И правда, к сожалению, заключается в том, что нынешние ребята в погонах открыто ассоциируют себя с чекистами. Алексей Голицын литератор литератор

Историк Фрид Рашитов считает неправильными претензии к исследователям семейных трагедий прошлого. При этом он обращает внимание, что часто те, кто занимается вопросом репрессий в СССР, скатывается с беспристрастного анализа в антикоммунизм, что не лучшим образом сказывается на объективности работы.

Неправильно преследовать людей за то, что они выясняют обстоятельства гибели своих родных и публикуют их. Эта работа нужна для того, чтобы в будущем такие вещи не повторялись. Другое дело, конечно, если человек это всё смакует и делает из этих фактов «большие выводы» о самом социалистическом строе, советской власти, коммунистической идеологии — это неправильно со стороны того, кто ведёт исследование. Оно должно осуществляться объективно, без гнева и пристрастия. Иными словами, если исследование ведётся не ради того, чтобы возбуждать какие-то страхи по отношению к тому или иному историческому периоду или чтобы шельмовать прошлое, то в этом случае нет никакого криминала. Фрид Рашитов историк историк

Он полагает, что если Денис Карагодин просто публикует исторические документы, то к нему и его деятельности не должно быть вопросов. По его словам, «излишняя секретность в отношении деятельности органов безопасности — она ни к чему, тем более по прошествии такого времени».

Сотрудник Российского государственного архива социально-политической истории, пожелавший остаться анонимным, в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что в такой ситуации важной является не только публикация данных о преступлениях чекистов в годы «ежовщины», но и правдивой информации о жертвах красного террора, в том числе компрометирующей их.

Тюрьма на Каштачной горе Томска karagodin.org

Что известно о Денисе и Степане Карагодиных

Историк-любитель, выпускник философского факультета Томского госуниверситета Денис Карагодин завёл посвящённый своему прадеду сайт в 2012 году, собирая данные о его уголовном преследовании и казни. При этом сам интернет-ресурс позиционирует себя как площадка «следственной группы, ведущей расследование в отношении судьбы Карагодина Степана Ивановича». Её состав «до окончания расследования» не раскрывается.

В одном из интервью Карагодин рассказывал , что начал своё расследование с тех, «кто непосредственно принимал участие в расстреле 21 января 1938 года, определил исполнителей, организаторов и руководителей». По его словам, это прокурор Томска Николай Пилюшенко, глава НКВД СССР Николай Ежов и его заместитель Михаил Фриновский, прокурор Андрей Вышинский, секретарь Западносибирского крайкома ВКП(б) Роберт Эйхе, а «организатор преступления — Джугашвили Иосиф Виссарионович и все, кто подписали решение политбюро ЦК ВКП(б) номер П5194 от 2 мая 1937 года „об антисоветских элементах“».

В декабре 2016 года экс-министр финансов (ныне глава Счётной палаты РФ) Алексей Кудрин вручил Дмитрию Карагодину премию Комитета гражданских инициатив в номинации «Воздух свободы». Критикуя это решение, публицист и бывший сторонник запрещённой в России Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова Владимир Линдерман утверждал , что обладатель награды в 2011 году начал процедуру перехода в литовское гражданство, а в ноябре 2014-го президент Владимир Путин удовлетворил его заявление о выходе из гражданства РФ.

По мнению Линдермана, деятельность Карагодина — «это не поиск примирения, а попытка реванша: разворошить склеп, выпустить на волю вирусы гражданского раздора и мести».

В феврале 2020 года Денис Карагодин жаловался в Генеральную прокуратуру на новосибирское управление ФСБ, сотрудники которого якобы отказались предоставить ему архивные данные.

Его прадед Степан Карагодин родился в 1881 году в Орловской губернии, откуда его семья переехала сначала на Кубань, а затем на Дальний Восток, под Благовещенск. Себя он считал кулаком и зажиточным казаком.

Советскую власть и большевиков он не поддержал. В августе 1918 года Степан Карагодин был делегатом крестьянского съезда, прошедшего в селе Песчанноозёрка Амурского края, который осудил деятельность комиссаров и отказался поддержать мобилизацию в Красную Армию. Также этот съезд избрал собственный Временный исполнительный комитет Амурской области, который «вошёл в альянс с антибольшевистскими силами региона, после чего в составе сводного отряда из японских, американских, русских (белогвардейских, казачьих) и китайских войск под общим командованием генерал-майора Сиро Ямады и генерал-майора Юхары, принял участие в наступлении на территорию, контролируемую большевиками, — город Благовещенск, город Свободный и иные населённые пункты региона», сказано на сайте Дениса Карагодина.

В период временного поражения советской власти и оккупации Дальневосточного края иностранными захватчиками Степан Карагодин жил в селе Волково, где располагались части японской армии. В 1919 год он участвовал в гражданской войне в составе белоказаческих соединений против большевиков. Позднее якобы принимал участие и в партизанском движении против японцев, однако озвучивалось предположение, что такую версию селяне придумали уже в советское время «для безопасности», а в реальности Карагодин «никогда не поднимал оружие против японских сил», ни одного японца в Волково не убили.

В 2013 году местные жители вспоминали, что Карагодин принимал активное участие в зазейском крестьянско-казачьем восстании против советской власти в 1924 году, однако есть версия, что в этих событиях он не участвовал.

В 1928 году Карагодина арестовали и раскулачили. В результате он получил три года ссылки с лишением избирательных прав за «контрреволюционный саботаж» и поселился в селе Александровское Нарымского округа Западно-Сибирского края. После ссылки он с женой и детьми переехал в Томск, где 1 декабря 1937 года был арестован, а 21 января 1938-го расстрелян по обвинению в организации «шпионской-диверсионной группы», а также как «японский агент, резидент японской военной разведки».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.