Страдающий лунатизмом ребёнок выжил после падения с шестого этажа

Страдающий лунатизмом десятилетний мальчик выпал из окна квартиры на шестом этаже многоквартирного дома в Москве. Ребёнок выжил, упав на кусты.
Как
Через некоторое время в дверь квартиры позвонил незнакомый мужчина и сообщил о происшествии. Он стал очевидцем падения мальчика и вычислил номер квартиры по окну. Пострадавшего ребёнка госпитализировали, у него диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и закрытая травма живота. Отец рассказал, что сын страдает лунатизмом, часто смотрит в одну точку и не отзывается на обращённую к нему речь. В последнее время психологические проблемы ребёнка обострились.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что МВД РФ впервые в своей истории сформирует статистику по случаям выпадения детей из окон многоэтажек.
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