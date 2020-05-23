Страдающий лунатизмом ребёнок выжил после падения с шестого этажа

https://static.news.ru/photo/50f9d3ea-9dc2-11ea-97cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страдающий лунатизмом десятилетний мальчик выпал из окна квартиры на шестом этаже многоквартирного дома в Москве. Ребёнок выжил, упав на кусты.

Как передаёт «Московский Комсомолец», в квартире в Зеленоградском административном округе, о которой идёт речь, живёт семья с тремя детьми. 24 мая около 14:00, пока всё семейство отдыхало в комнате, старший сын пошёл в сторону кухни. Отец предположил, что ребёнок захотел проведать живущего в клетке на кухне кролика.

Через некоторое время в дверь квартиры позвонил незнакомый мужчина и сообщил о происшествии. Он стал очевидцем падения мальчика и вычислил номер квартиры по окну. Пострадавшего ребёнка госпитализировали, у него диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и закрытая травма живота. Отец рассказал, что сын страдает лунатизмом, часто смотрит в одну точку и не отзывается на обращённую к нему речь. В последнее время психологические проблемы ребёнка обострились.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что МВД РФ впервые в своей истории сформирует статистику по случаям выпадения детей из окон многоэтажек.