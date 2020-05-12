Происшествия

Столичный суд вынес мужчине приговор по факту заражения ВИЧ-инфекцией

16:49, 12 мая 2020
Фото: Московский городской суд/facebook.com

Кузьминский суд Москвы осудил мужчину на два года условно из-за заражения партнера ВИЧ-инфекцией. Подробности дела пресс-служба раскрывать не стала.

Суд признал Фахрутдинова В.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни), и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с возложением дополнительных обязанностей, — цитирует сообщение РИА Новости.

Заседание проходило в закрытом режиме. Отмечается, что уголовные дела по факту заражения ВИЧ-инфекцией считаются самыми редкими.

Ранее NEWS.ru передавал, что заразившему жену ВИЧ-инфекцией жителю Урала грозит тюрьма. Его могут лишить свободы сроком на пять лет.

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