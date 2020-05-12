Столичный суд вынес мужчине приговор по факту заражения ВИЧ-инфекцией

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Пациент больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, в которой лечат людей с коронавирусной инфекцией, поговорил с журналистами о том, как вели себя медики во время пожара, случившегося в медучреждении 12 мая. По словам мужчины, персонал сработал чётко, организованно и «выше всяких похвал».

Как отметил Никифоров, в момент возгорания он спал. Мужчину разбудил медбрат, который зашёл в палату и сообщил, что начался пожар. Сотрудник больницы сказал пациентам взять с собой документы и маски....