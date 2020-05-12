Столичный суд вынес мужчине приговор по факту заражения ВИЧ-инфекцией

https://static.news.ru/photo/a3ea65c8-9459-11ea-beb1-fa163e074e61_660.jpgФото: Московский городской суд/facebook.com
Кузьминский суд Москвы осудил мужчину на два года условно из-за заражения партнера ВИЧ-инфекцией. Подробности дела пресс-служба раскрывать не стала.
Суд признал Фахрутдинова В.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни), и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с возложением дополнительных обязанностей, — цитирует сообщение РИА Новости.
Заседание проходило в закрытом режиме. Отмечается, что уголовные дела по факту заражения ВИЧ-инфекцией считаются самыми редкими.
Ранее NEWS.ru передавал, что заразившему жену ВИЧ-инфекцией жителю Урала грозит тюрьма. Его могут лишить свободы сроком на пять лет.