Столичные следователи подозревают женщину в убийстве своего ребёнка

В Москве женщину подозревают в убийстве новорождённого ребёнка, найденного следователями в шкафу квартиры в июне 2019 года.
Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. По её словам, летом прошлого года в квартире на Широкой улице было обнаружено тело младенца без признаков насильственной смерти. По словам женщины, малыш родился мертворождённым.
Проведённые сотрудниками правоохранительных органов судебно-медицинские экспертизы показали, что смерть ребёнка наступила в результате нарастающей гипоксии вследствие частичного перекрытия дыхательных путей,
В настоящее время следствие устанавливает местонахождение подозреваемой для проведения с ней необходимых следственных действий, — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребенка).
Ранее NEWS.ru писал о том, что в городе Честер в Великобритании задержана медсестра. Её обвиняют в убийстве восьми новорождённых детей и ещё десяти покушениях на убийство.