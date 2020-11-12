Столичные следователи подозревают женщину в убийстве своего ребёнка

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Министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева подала в отставку на фоне ведущихся проверок в ведомстве, связанных с закупкой некачественных медицинских масок для трёх медучреждений в регионе.

Наталия Ледяева подала в отставку, причина пока неизвестна. Обязанности министра исполняет первый заместитель Анна Данилова, — сказали ТАСС в пресс-службе правительства области. В рамках расследования был задержан сын Ледяевой Илья...