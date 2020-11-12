Британскую медсестру обвинили в убийстве восьми младенцев

https://static.news.ru/photo/04f2cb90-24c8-11eb-82f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan, TimIreland/Global Look Press

В городе Честер в Великобритании задержана медсестра. Её обвиняют в убийстве восьми новорождённых детей и ещё десяти покушениях на убийство.

По данным полиции, медработница Люси Летби из больницы Countess of Chester была задержана 10 ноября в рамках расследования ряда случаев гибели детей и несчастных случаев в неонатальном отделении больницы в период с июня 2015 года по июнь 2016 года. Сейчас женщина под стражей, 12 ноября она предстанет перед судом.

Полиция не в первый раз задерживает Летби — летом 2018 года ей были предъявлены обвинения в рамках расследования гибели 17 детей. Однако позже её выпустили под залог. Сама медсестра тогда сотрудничала со следствием. Позже полиция британского графства Чешир предъявила медсестре обвинения ещё по трём случаям убийства, передаёт «Газета.Ru».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в туберкулёзной больнице Новосибирска, где недавно произошёл скандал с участием медицинской сотрудницы, хватавшей за волосы малолетнюю девочку, выявили ещё один случай жестокого обращения с детьми со стороны другой медсестры.





