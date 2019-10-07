Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Красноярском крае футбольные ворота упали на школьника и проломили ему голову. Как сообщили в региональном СУ СК, инцидент произошёл в Лесосибирске.

12-летний подросток отправился на футбольное поле возле местного Дома культуры. Мальчик качался на воротах, после чего они упали под его весом. По данным следствия, конструкция оказалась не закреплена должным образом....