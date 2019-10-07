Жители Дагестана стали свидетелями падения грузовика с обрыва на одной из трасс. Люди, среди которых оказались стажёры республиканской полиции, решили помочь застрявшему в кабине авто водителю.
Очевидцы разбили лобовое стекло и аккуратно вытащили мужчину из салона. Ему оказали первую помощь и вызвали медиков, передаёт
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Неравнодушие и способность придти на помощь в любой ситуации - это, пожалуй, отличительная черта самых достойных. Никто не прошел мимо. Все вместе, дружно разворотили грузовик и достали из покореженного автомобиля пострадавшего водителя. Оказали первую помощь, вызвали скорую. Особенно приятно, что некоторые из молодых ребят на видео, будущие полицейские - еще не сотрудники, пока только стажеры МВД по Республике Дагестан. Всем добра и благополучия! @mvd.dagestan #МВДДагестан #полиция05 #добро05
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