Наркоторговцы пришли на помощь сотрудникам Гражданской гвардии Испании, выпавшим за борт из лодки во время погони.
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Экипаж участвующего в погоне вертолёта через мегафон призвал преступников помочь полицейским. Злоумышленники последовали призыву и спасли своих преследователей. Сотрудники полиции затем арестовали своих спасителей и изъяли у них три тонны гашиша.
Моряки колумбийского военно-морского флота 3 октября обнаружили в море трёх наркоторговцев, дрейфовавших на водонепроницаемых пакетах с кокаином, передавал News.ru. Преступники объяснили, что их лодку потопило большой волной.
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