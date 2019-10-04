https://static.news.ru/photo/61ec3db8-e775-11e9-bcd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guillaume Pinon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наркоторговцы пришли на помощь сотрудникам Гражданской гвардии Испании, выпавшим за борт из лодки во время погони.

Как сообщает Europa Press , правоохранители преследовали катер с четырьмя преступниками у берегов провинции Малага. Суда полицейских и наркоторговцев столкнулись, и трое стражей порядка оказались в воде.

Экипаж участвующего в погоне вертолёта через мегафон призвал преступников помочь полицейским. Злоумышленники последовали призыву и спасли своих преследователей. Сотрудники полиции затем арестовали своих спасителей и изъяли у них три тонны гашиша.

Моряки колумбийского военно-морского флота 3 октября обнаружили в море трёх наркоторговцев, дрейфовавших на водонепроницаемых пакетах с кокаином, передавал News.ru. Преступники объяснили, что их лодку потопило большой волной.