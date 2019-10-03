https://static.news.ru/photo/990c9730-e5ee-11e9-8566-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yury Maslyaev/Russian Look/Global Look Press

Сотрудники колумбийского военно-морского флота (ВМФ) обнаружили трёх наркоторговцев, которые дрейфовали на водонепроницаемых пакетах, набитых 1,2 т кокаина.

Пострадавшие объяснили, что их лодка затонула из-за того, что её накрыла большая волна у берегов города Тумако. После этого они оказались в открытом океане. Мужчины провели около трёх часов в воде, сообщает издание Daily Mail.

Ранее News.ru писал о том, что украинские полицейские пресекли деятельность международного синдиката, поставлявшего наркотики из стран Латинской Америки в Западную Европу, и изъяли у его членов около 400 кг кокаина на $60 млн.