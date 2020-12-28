Стало известно, кто выжил при крушении судна «Онега» в Баренцевом море

https://static.news.ru/photo/1ea50408-48fa-11eb-940d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АО "Вариант РПФ"

Продолжается поисково-спасательная операция на месте затопления рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море. Стало известно, кто именно из 19 членов экипажа спасся.

Ранее сообщалось, что лишь два человека были спасены, остальные 17 считаются погибшими. Пресс-секретарь Росморречфлота, советник заместителя министра транспорта Алексей Кравченко пояснил, кем являются спасённые.

К месту событий было направлено рыболовное судно «Войково». На его борт по прибытии к месту было поднято два из 19 членов экипажа. Это третий помощник штурмана и матрос. Они находились в гидротермических гидрокостюмах, их состояние позволяет не волноваться за их здоровье, за их жизнь, — цитирует Кравченко телеканал «360».

По его словам, выжившие объяснили, что привело к катастрофе. Они рассказали, что траулер был опрокинут волной, при этом в тот момент было очень сильное оледенение. Кравченко заметил, что и в настоящее время суда, участвующие в поисково-спасательной операции, также подвергаются обледенению. Дует восточный, юго-восточный ветер со скоростью 15–20 метров в секунду, а высота волны составляет от двух до четырёх метров.

Судно «Онега» затонуло вблизи Новой Земли Архангельской области. О ЧП стало известно утром 28 декабря. По предварительной информации, приписанное к порту в Мурманске судно потерпело крушение из-за обледенения.

Архангельский отдел Северо-Западного следуправления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек) в связи с гибелью рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.

Как писал NEWS.ru, названо имя одного из спасённых — это 40-летний Владислав Буторин. Личность второго спасённого уточняется. Также обнародован список всех членов экипажа без указания званий — за исключением капитана и старшего помощника.