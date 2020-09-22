Стало известно, кто был в машине погибшего актёра Жулина в момент ДТП

https://static.news.ru/photo/9a931012-fcd0-11ea-bd76-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Жулин в сериале «Александровский сад» Фото: «Первая Видеокомпания»

В автомобиле с погибшим актёром Дмитрием Жулиным была его пожилая мать. 63-летняя женщина находилась на пассажирском сиденье в тот момент, когда машина артиста влетела в автобус.

Как сообщает источник ФАН, сейчас женщина находится в больнице. Сразу после аварии её госпитализировали в травматологическое отделение в городе Гусь-Хрустальный с закрытой черепно-мозговой травмой. По некоторым данным, её состояние медики оценивают как тяжёлое.

Авария произошла на 61-м км автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Актёр при выезде на главную дорогу не уступил трассу автобусу районного маршрута Гусь-Хрустальный — Колпь.

Дмитрий Жулин известен по фильмам «Экстраскоп», «Если у вас нету тёти», сериалу «Охота на Берию». После съёмок в сериале Жулин ушёл в монастырь и стал послушником, но вскоре опять вернулся в профессию.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Сети появились первые фото с места аварии. На снимках видно, что автомобиль артиста Renault Duster получил сильные повреждения передней части кузова.