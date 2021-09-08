При ЧП в Ногинске погиб инструктор Центра подготовки космонавтов

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Источнику РИА Новости стало известно, кем был один из двух погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме подмосковного Ногинска. В результате ЧП погиб инструктор Центра подготовки космонавтов.

Речь идёт о начальнике отделения водолазов Александре Соловьёве. Источник уточнил , что опознание тела уже проведено.

В результате взрыва и обвала здания погибли два человека, пострадали девять — в том числе двое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несоответствии оказываемых услуг требованиям безопасности.

Речь идёт о доме № 9а по улице 28 Июня. До 30 квартир разрушены, число пострадавших продолжает расти. Власти называют случившееся «хлопком газовоздушной смеси». NEWS.ru собрал всё, что известно о ЧП.

Ранее сообщалось, что семьи погибших при взрыве газа в Ногинске получат по миллиону рублей. Людям из пострадавших квартир окажут экстренную социальную помощь в размере 30 тысяч рублей на члена семьи.