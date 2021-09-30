Убитые в Гае студентки оказались подругами детства

Две из трёх убитых в городе Гай Оренбургской области студенток знали друг друга с детства и вместе поехали учиться в медколледж. До этого они жили в деревне Туембетово. Об этом «360» рассказал отец одной из погибших девушек.

Хотела учиться, работать. С одной из девушек, которые были убиты, она познакомилась в том году уже в колледже. Со второй они знали друг друга с малых лет, потому что жили в одной деревне, — рассказал отец одной из убитых девушек.

Ранее Следственный комитет России опубликовал кадры из квартиры в городе Гай Оренбургской области, где жили убитые студентки. По предварительной версии, преступник устроил там пожар, чтобы замести следы. На телах трёх девушек обнаружены множественные колото-резаные раны. Двух погибших нашли в квартире, третью — в 100 метрах от дома. Известно, что студентки 17, 18 и 19 лет приехали на учёбу из Башкирии.

Полицейские сообщили о новом подозреваемом в убийстве студенток медколледжа под Оренбургом. По данным Telegram-канала SHOT, правоохранительные органы разыскивают 23-летнего Ильнара, брата Анвара С., которого СМИ и Telegram-каналы изначально назвали предполагаемым убийцей девушек в Гае.