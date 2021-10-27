Стало известно, что будет с «делом Яхонтова» после смерти подозреваемого

Следственный комитет Белоруссии проводит доследственную проверку по факту смерти в изоляторе Витебска 55-летнего Андрея Скрипкина, который подозревается в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи. Само убийство также до сих пор расследуют, пишет «Коммерсант».

Уголовное преследование Скрипкина может быть прекращено только с согласия близких родственников. Однако те могут настоять на суде, чтобы добиться посмертной реабилитации обвиняемого. В СКР сообщили, что расследование смерти Скрипкина продолжится вплоть до установления всех деталей происшедшего.

Как пояснил «Вечерней Москве» заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов, следователи будут продолжать работу по доказательству вины Скрипкина, после чего суд определит степень его виновности, изучив все материалы уголовного дела.



Он мог признаться в содеянном, но если всё свидетельствует о другом, объективное [положение дел] противоречит его признанию, то судья не вынесет обвинительный приговор, — заявил юрист.

Как пишет Telegram-канал «112», Скрипкин после задержания успел признаться, что тщательно готовился к убийству банкира и его семьи. По его словам, причиной его поступка стали финансовые разногласия и долги. Скрипкин пришёл домой к Яхонтову 24 октября в 19.00, а из квартиры ушёл только утром 25 октября. Сообщается, что перед убийством он связал банкира и его семью скотчем и пытал.

Ранее сообщалось, что преступление было спонтанным: Скрипкин поругался с Яхонтовым при обсуждении неких финансовых вопросов, а после возникшей драки напал на банкира и членов его семьи и связал их. Не добившись выполнения своих условий, он расправился со всеми троими.

Тела банкира, его жены и их восьмилетнего сына обнаружили 26 октября, после того как семья с 24 октября перестала выходить на связь. Вскоре после обнаружения тел убитых московская полиция разослала ориентировки по розыску автомобиля Solaris белого цвета, на котором мог скрыться подозреваемый. Машина была объявлена в розыск после того, как её зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с домом Михаила Яхонтова. Впоследствии выяснилось, что Скрипкин на машине уехал из Москвы в Белоруссию и, вероятно, планировал перебраться на Украину или в страны Евросоюза. Машина была вычислена благодаря системе «Поток», после чего её водителя задержали.