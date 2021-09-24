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Стали известны подробности взрыва газа в жилом доме под Екатеринбургом

09:56, 25 сентября 2021
Стали известны подробности взрыва газа в жилом доме под Екатеринбургом Фото: 66.mchs.gov.ru
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Взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме в Верхней Пышме Свердловской области мог произойти из-за того, что житель одной из квартир забыл закрыть газовый кран. ЧП не носит криминального характера. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на пресс-секретаря областного главка МВД Валерия Горелых.

Сыщики отрабатывают различные версии случившегося, в том числе связанную с утечкой газа. Пожилой человек мог забыть закрыть кран, — заявил представитель МВД. 

Как отмечает портал, 52-летний владелец одной из квартир поставил на плиту чайник и не помнит, что произошло потом. Его доставили в ГКБ № 1 с ожогами 40% тела.

Ранее стало известно, что 11 жильцов подъезда самостоятельно покинули дом ещё до прибытия пожарных. В результате взрыва обрушились межквартирные перегородки, вылетели стёкла из нескольких окон, неповреждёнными оказались несущие конструкции здания. 

Ранее стало известно, что из-за взрыва бытового газа, произошедшего 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске, погибли семь человек, пострадали 15, в том числе двое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несоответствии оказываемых услуг требованиям безопасности.

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