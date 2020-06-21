Стали известны подробности о террористе из Рединга

https://static.news.ru/photo/96f3987c-b3c5-11ea-a93b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подозреваемый в нападении с ножом на людей в городском парке британского города Рединг мужчина является беженцем из Ливии.

Об этом сообщила официальный представитель Национальной ассоциации сотрудников службы по работе с условно-досрочно освобождёнными преступниками Таня Бассет, передаёт РИА Новости. По её данным, задержанный полицией 25-летний мужчина был ранее судим за преступления, не связанные с терроризмом. Бассет отметила, что он находился под наблюдением её ведомства и рассматривался как «преступник высокого риска». Также у мужчины ранее были выявлены психические отклонения.

Как сообщал NEWS.ru, резню в парке Рединга официально признали актом терроризма. Инцидент произошёл вечером 20 июня, подозреваемый напал с ножом на прохожих, ранил троих человек и убил двоих. Позже его задержали. Полиция назвала имя подозреваемого — Хаири Саадалла.

Днём 20 июня в Рединге, как и во многих других городах Великобритании, прошло шествие в поддержку прав темнокожего населения. Но завершилось оно мирно, и полиция предполагает, что резня не имеет к этому никакого отношения.