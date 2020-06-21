Стали известны подробности о террористе из Рединга

Подозреваемый в нападении с ножом на людей в городском парке британского города Рединг мужчина является беженцем из Ливии.
Об этом сообщила официальный представитель Национальной ассоциации сотрудников службы по работе с условно-досрочно освобождёнными преступниками Таня Бассет,
Как сообщал NEWS.ru, резню в парке Рединга официально признали актом терроризма. Инцидент произошёл вечером 20 июня, подозреваемый напал с ножом на прохожих, ранил троих человек и убил двоих. Позже его задержали. Полиция назвала имя подозреваемого — Хаири Саадалла.
Днём 20 июня в Рединге, как и во многих других городах Великобритании, прошло шествие в поддержку прав темнокожего населения. Но завершилось оно мирно, и полиция предполагает, что резня не имеет к этому никакого отношения.
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