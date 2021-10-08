Стали известны подробности избиения военнослужащего в Хабаровском крае

Следствие возбудило уголовные дела по факту нарушений уставных взаимоотношений и вымогательству после избиения солдата в воинской части Хабаровского края. У него вымогали телефон и 20 тысяч, обвиняя в предательстве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Избиение солдата сослуживцами происходило в в/ч 46102 в городе Бикин Хабаровского края. По данным издания, на видео избивают 21-летнего Ислама Алиева. За день до происшествия у 22-летнего Исмаила Магомедова и 18-летнего Шамиля Торчокова произошёл конфликт с неизвестным местным жителем. Претензии к Алиеву возникли из-из-за того, что он якобы вместо того, чтобы присоединиться, ушёл в казарму.

Таким образом, групповым избиением сослуживцы решил наказать его. Также с него вымогали двадцать тысяч рублей и телефон.

Было также установлено, что в избиении военнослужащего, дагестанца по национальности, из всей группы на кадрах именно этого ролика принимали участие два военнослужащих, один из Дагестана, второй из Кабардино-Балкарии. Военная прокуратура вышла в суд с ходатайством о заключении обоих фигурантов дела под стражу, — сообщил «Российской газете» военный прокурор Восточного военного округа Сергей Заряев.

Возбуждены уголовные дела по статье 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений» и статье 163 УК РФ «Вымогательство».

Проверка установила, что это был не единичный случай. Избиения и вымогательства продолжались с сентября. В преступную группу также входил и рядовой контрактник водитель-повар Ринат Гашимов. Известно также, что у одного из истязателей — Исмаила Магомедова — в крови были обнаружили следы марихуаны и опиума.

Ранее прапорщик Илья Медведев был приговорён Брянским гарнизонным судом к трём годам лишения свободы условно за избиение солдата. Инцидент произошёл 7 июня. Медведев избивал солдата-срочника руками и ногами. По его словам, рядовой плохо исполнял свои обязанности. Суд признал Медведева виновным в превышении должностных обязанностей.