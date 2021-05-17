Стали известны неожиданные подробности стрельбы в Казани

https://static.news.ru/photo/53b8274a-b74c-11eb-b646-96000091f725_660.jpg Фото: Tatarstan President Press Office/via Globallookpress.com

Бывшего одноклассника устроившего стрельбу в Казани 19-летнего Ильназа Галявиева проверят на полиграфе. Оказалось, что в день расправы со школьниками, которую устроил стрелок, сестра молодого человека внезапно не пошла в школу, сообщает KP.RU.

Это дало повод следствию подозревать, что стрелявший мог предупредить приятеля о своих планах и тем самым уберёг его сестру, приводит издание слова неназванного собеседника в следствии. Но пока эта версия не нашла своего подтверждения.

На повторный допрос были вызваны все одноклассники, с которыми учился Галявиев. Они, в частности, рассказали, что жертвой стрелка стал брат их одноклассницы и сын учительницы, 14-летний Амир Зарипов. То есть, приходят к выводу бывшие школьники, стрелок вполне мог знать, чьего сына и брата он убивает. Также бывшие одноклассники стрелка уверены, что он не мог не узнать мужчину, в которого выстрелил на входе в здание школы.

Трагедия произошла 11 мая. На школу № 175 напал бывший ученик Ильназ Галявиев. При входе в школу он взорвал самодельную бомбу. В результате погибли девять человек, это семь учеников и две учительницы. Ранены 24 человека — 21 ребёнок и трое взрослых.

Как сообщалось ранее, психолого-криминалистическую экспертизу в отношении устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева проведут в московском НИИ им. Сербского. Пока казанский стрелок находится в одиночной камере местного СИЗО.