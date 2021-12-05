Стали известны подробности убийства российских туристок на Кипре

Посольство РФ на Кипре подтвердило информацию об убийстве двух россиянок. Официальный представитель дипведомства Сергей Лагутенко в интервью телеканалу РЕН ТВ раскрыл обстоятельства этого громкого дела. Согласно данным полиции, одна из убитых женщин прилетела на Кипр в начале лета, вторая — около полутора месяцев назад. Обе туристки снимали квартиру в Ларнаке.

Пропали 17 ноября, криминальная полиция Кипра достаточно оперативно взялась за это дело, оно было взято на контроль начальником полиции Республики Кипр, — сообщил представитель посольства.

Тела россиянок нашли 5 декабря около 02:30. По подозрению в убийстве были задержаны три человека, все они сирийской национальности.

Насколько нам известно, у одной из погибших имеются родственники на территории РФ, с ними установлен контакт. По поводу второй женщины — нет данных о наличии у неё родственников в России, — добавил Лагутенко.

Ранее сообщалось, что задержанный по данному делу 32-летний гражданин Сирии спрятал тела женщин в саду дома, где работал строителем. Полицейские обнаружили на экскаваторе, который использовался в данном домовладении в строительстве, следы крови, которые совпали с ДНК одной из двух пропавших. Также кровь была и в самом доме.

По данным кипрских властей, имена погибших — Хаят Аль-Раиси и Мария Газибагандова, возраст 43 и 33 года соответственно.