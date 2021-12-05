На Кипре обнаружены тела двух пропавших в ноябре россиянок

На Кипре обнаружены тела двух россиянок, поиски которых велись на острове с 17 ноября, сообщила газета Cyprus Mail. Как утверждается в статье, задержанный 32-летний гражданин Сирии, который является главным подозреваемым, признался в том, что спрятал тела женщин в саду дома, где работал строителем. Против него завели уголовное дело о двойном убийстве.

Преступник спрятал трупы женщин на территории дома в горной деревне Мониатис в провинции Лимасол. В нём он занимался строительными работами. Полицейские обнаружили на экскаваторе, который использовался в данном домовладении в строительстве, следы крови, которые совпали с ДНК одной из двух пропавших. Также кровь была и в самом доме. В отношении давшего признательные показания сирийца заведено дело о двойном убийстве.

По сообщению полиции Кипра, в субботу был задержан 23-летний мужчина, который является вторым подозреваемым по данному делу. Кроме того, арестован и 45-летнего водитель автомобиля, в котором тот ехал.

По сообщению ТАСС, кипрские власти на данный момент не извещали российскую сторону о том, что тела двух граждан России были обнаружены.

25 ноября полиция острова обратилась к населению с просьбой о помощи в поисках двух женщин из России, последняя информация о которых появилась 17 ноября. По данным кипрских властей, имена пропавших — Хаят Аль-Раиси и Мария Газибагандова, возраст 43 и 33 года соответственно. Как стало известно, 17 ноября женщины исчезли из квартиры в жилом доме в приморской части Ларнаки, где они проживали как туристы.

Ранее сообщалось о том, что массовое отравление россиян произошло в четырёхзвёздочном отеле AMC Royal hotel. В госпитализации нуждалось 40 человек, в основном это были женщины и дети.