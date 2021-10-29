Генконсул РФ рассказал о состоянии отравившихся в Египте россиян
Ксения Голуб
Ксения Голуб
14:23, 31 октября 2021
Виктор ВоропаевФото: hurghada.mid.ru
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В больнице египетского курорта на данный момент находятся 24 российских туриста, которые получили пищевое отравление в отеле Хургады, где проживали ранее. Шестеро пострадавших уже чувствуют себя лучше, и их выписывают, оставшихся отпустят из медучреждения в ближайшее время, сообщил ТАСС со ссылкой на генерального консула РФ в Хургаде Виктора Воропаева.
На данный момент в больнице находятся 24 россиянина, шестерых выпишут в ближайшие часы, остальные смогут покинуть госпиталь сегодня вечером — завтра, — сказал он. — Генконсульство находится в постоянном контакте с губернаторством провинции Красное Море и администрацией египетского госпиталя, где проходят лечение туристы из РФ. Проводится проверка в отеле, по её итогам губернатор примет решение, будет ли он закрыт, если будут выявлены серьёзные нарушения норм санитарной безопасности, или нет, —отметил дипломат.
По словам Воропаева, губернатором Амром Ханафи была создана комиссия из региональных представителей сферы здравоохранения и туризма, которая расследует инцидент.
Ранее сообщалось, что глава тургидов курорта Хургада Башар Абу Талеб уверил всех в том, что российских туристов уже выписали из больницы после того, как им была оказана необходимая в таких случаях медицинская помощь и лечение. Массовое отравление россиян произошло в субботу в четырёхзвёздочном отеле AMC Royal hotel. В госпитализации нуждалось 40 человек, в основном это были женщины и дети.