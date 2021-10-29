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Генконсул РФ рассказал о состоянии отравившихся в Египте россиян

14:23, 31 октября 2021
Генконсул РФ рассказал о состоянии отравившихся в Египте россиян Виктор Воропаев Фото: hurghada.mid.ru
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В больнице египетского курорта на данный момент находятся 24 российских туриста, которые получили пищевое отравление в отеле Хургады, где проживали ранее. Шестеро пострадавших уже чувствуют себя лучше, и их выписывают, оставшихся отпустят из медучреждения в ближайшее время, сообщил ТАСС со ссылкой на генерального консула РФ в Хургаде Виктора Воропаева.

На данный момент в больнице находятся 24 россиянина, шестерых выпишут в ближайшие часы, остальные смогут покинуть госпиталь сегодня вечером — завтра, — сказал он. — Генконсульство находится в постоянном контакте с губернаторством провинции Красное Море и администрацией египетского госпиталя, где проходят лечение туристы из РФ. Проводится проверка в отеле, по её итогам губернатор примет решение, будет ли он закрыт, если будут выявлены серьёзные нарушения норм санитарной безопасности, или нет, — отметил дипломат.

По словам Воропаева, губернатором Амром Ханафи была создана комиссия из региональных представителей сферы здравоохранения и туризма, которая расследует инцидент.

Ранее сообщалось, что глава тургидов курорта Хургада Башар Абу Талеб уверил всех в том, что российских туристов уже выписали из больницы после того, как им была оказана необходимая в таких случаях медицинская помощь и лечение. Массовое отравление россиян произошло в субботу в четырёхзвёздочном отеле AMC Royal hotel. В госпитализации нуждалось 40 человек, в основном это были женщины и дети.

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