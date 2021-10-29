Генконсул РФ рассказал о состоянии отравившихся в Египте россиян

Фото: hurghada.mid.ru

Прокуратура Республики Тыва организовала проверку деятельности органов по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних после убийства двух сестёр в Кызыле. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Прокуратурой республики незамедлительно организована проверка деятельности органов субъектов профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка, в том числе действиям должностных лиц, — говорится в сообщении....