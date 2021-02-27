Стала известна причина убийства семьи под Нижним Новгородом

Предполагаемым мотивом убийства семьи из четырёх человек в посёлке Кудьма Нижегородской области может быть грабёж. Уже задержаны четыре человека, подозреваемые в совершении преступления.
На данный момент подтверждена причастность к убийству троих задержанных. Они работали на участке убитых и помогали им по дому,
Семья была полной, есть отец, но на момент совершения убийства его дома не было. Также остался в живых старший ребёнок — девочка, которой тоже не было дома в момент убийства. На телах погибших обнаружены ножевые ранения и следы от удушения.
Погибшими оказались пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов задержали во Владимирской области подозреваемых в убийстве семьи под Нижним Новгородом. Изначально были задержаны два человека.