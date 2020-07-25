Стала известна причина смертельного ДТП с ребёнком в Туве

https://static.news.ru/photo/53acffc8-cf71-11ea-a843-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот с видео МВД по Республике Тыва/vk.com

Тувинские полицейские сообщили, что 36-летняя водитель минивэна, в котором находились трое взрослых и семеро детей в возрасте от 3 до 13 лет, превысила скорость и не справилась с управлением.

В результате аварии пятилетний ребёнок скончался. Госпитализированы в состоянии средней тяжести один взрослый и четверо детей.

Всего в аварии пострадали девять человек.

По уточнённым данным, которые приводит ТАСС, все они являются российскими гражданами, хотя ранее сообщалось, что пострадали граждане Киргизии.

Как писал NEWS.ru, авария произошла на автодороге Кызыл — Эрзин, в микроавтобусе Toyota на момент аварии находились десять человек.