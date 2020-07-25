Стала известна причина смертельного ДТП с ребёнком в Туве

Тувинские полицейские сообщили, что 36-летняя водитель минивэна, в котором находились трое взрослых и семеро детей в возрасте от 3 до 13 лет, превысила скорость и не справилась с управлением.
В результате аварии пятилетний ребёнок скончался. Госпитализированы в состоянии средней тяжести один взрослый и четверо детей.
Всего в аварии пострадали девять человек.
По уточнённым данным, которые
Как писал NEWS.ru, авария произошла на автодороге Кызыл — Эрзин, в микроавтобусе Toyota на момент аварии находились десять человек.
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