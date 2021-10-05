Стала известна причина ночного пожара в Сумском проезде

Эпицентром ночного пожара в Сумском проезде, в котором погибли 40-летняя женщина и её 10-летняя дочь, была квартира на втором этаже, где проживали неблагополучные жильцы. По основной версии, в ней произошло короткое замыкание розетки. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Сообщается, что квартира загорелась в районе полуночи, и находившаяся в ней 71-летняя пенсионерка успела выбежать с молитвенником в руках. Её семья была на плохом счету у жильцов, так как ходили слухи об их пристрастии к наркотикам. Густой едкий дым из квартиры заполнил лестничную клетку и поднялся до верхних этажей, однако многие жильцы предпочли не покидать квартир. В итоге медицинская помощь понадобилась 80-летнему пенсионеру с верхних этажей, который надышался продуктами горения. Ещё несколько жильцов также обращались к врачам с подобной проблемой.

Двухкомнатная квартира загорелась по адресу: Сумской проезд, дом 17, корпус 2. Из горящего дома спасли 30 человек, семеро из них пострадали. Позже в карете скорой помощи скончались два человека. Ещё один ребёнок находился при смерти, но его удалось спасти.