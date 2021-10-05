«Положили трубку»: очевидец о помощи скорой во время пожара на юге Москвы

На юге столицы во время пожара в квартире жилого дома погибли женщина и её малолетний ребёнок. Очевидец рассказал NEWS.ru, что лично звонил в скорую помощь, но ему отказали, заявив, что при пожаре надо звонить по номеру 102, после чего положили трубку.

Двухкомнатная квартира загорелась по адресу: Сумской проезд, дом 17, корпус 2. Из горящего дома спасли 30 человек, семеро из них пострадали. Позже в карете скорой помощи скончались два человека. Ещё один ребёнок находился при смерти, но его удалось спасти.

По словам очевидца, пожар начался около полуночи. Когда люди поняли, что огонь охватил слишком большую площадь, началась паника. Жильцы стали звонить в экстренные службы. Люди из той квартиры, где был пожар, начали выкидывать вещи на улицу, хотели прыгать, но их отговаривали прохожие. Люди с верхних этажей пытались выйти через подъезд, но не успели и задохнулись, так как весь дым поднимался вверх. Их тела нашли между 8-м и 9-м этажами. Об этом сообщил участковый, уточнил очевидец.

Я лежал в своей комнате и почувствовал лёгкую дымку, но не понимал, откуда это. Потом запах начал усиливаться. И через мгновение я услышал, как кто-то орёт с балкона: «Пожар, помогите!» Это были мои соседи по лестничной клетке. Но пожар был не у них, а значительно ниже. Позже криков было значительно больше. Люди кричали что человеку плохо, просили вызвать скорую. Старались вызвать МЧС и скорую помощь. Я позвонил по номеру скорой помощи, сказал, что пожар и людям требуется медицинская помощь, мне ответили: «Вы хотите вызвать платную скорую помощь или бесплатную?» Я сказал: «У нас тут серьёзный пожар, нужны спасатели и скорая помощь». Мне сказали: «При пожаре звоните 102» — и положили трубку, — вспомнил собеседник NEWS.ru.

Молодой человек добавил, что пожарные ехали долго. После приезда они начали проводить инструктаж и выводить людей из здания.

Когда они появились на горизонте, мужчина с нижних этажей кричал на них, почему они так долго ехали. А они в ответ проводили инструктаж, говорили, что надо уходить в дальнюю комнату, дышать через мокрую тряпку и ждать помощи, — поделился сосед, отметив, что началось это в 00:13.

Сложность заключалась в том, что весь дым переходил по лестничной клетке на верхние этажи. Людям, проживающим там, было нечем дышать.

Я как раз живу на восьмом. Мои соседи по лестничной клетке кричали, просились перейти ко мне, так как я сказал, что у меня дыма немного и есть чем дышать. Пошёл открывать входную дверь, и меня буквально сбило потоком чёрного дыма, — подчеркнул очевидец.

Ранее стало известно, что пожар в одной из палат инфекционной больницы в Кирове стал причиной гибели двух человек. Шесть человек удалось спасти.