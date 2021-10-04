Два человека погибли в Кирове при пожаре в инфекционной больнице
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:12, 05 октября 2021
Фото: 43.mchs.gov.ru
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Пожар в одной из палат инфекционной больницы в Кирове стал причиной гибели двух человек. Шесть человек удалось спасти, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Поступила информация о том, что произошёл пожар в палате 5-го корпуса 3-го отделения инфекционной больницы города Кирова... Погибли два человека, травмированных нет, — отмечается в сообщении.
Спасатели эвакуировали из здания 36 человек. Пациентов больницы перевели в другие городские медицинские центры.
Ранее стало известно, что два человека погибли и пять пострадали при пожаре в жилом доме в Сумском проезде на юге столицы. Все пострадавшие госпитализированы в больницу, двое из них — женщина и ребёнок — скончались в машине скорой помощи.