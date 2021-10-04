Два человека погибли в Кирове при пожаре в инфекционной больнице

Фото: 43.mchs.gov.ru

Два человека погибли и пять пострадали при пожаре в жилом доме в Сумском проезде на юге столицы. О происшествии сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Все пострадавшие госпитализированы в больницу, двое из них — женщина и ребёнок — скончались в машине скорой помощи. Ещё один ребёнок находился при смерти, но врачам удалось спасти ему жизнь....