Женщина и ребёнок погибли при пожаре на юге Москвы

Два человека погибли и пять пострадали при пожаре в жилом доме в Сумском проезде на юге столицы. О происшествии сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Все пострадавшие госпитализированы в больницу, двое из них — женщина и ребёнок — скончались в машине скорой помощи. Ещё один ребёнок находился при смерти, но врачам удалось спасти ему жизнь.

Из дома были эвакуированы 30 человек. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

Ранее в Новой Москве вспыхнул пожар на складе с изоляционными материалами. В настоящее время площадь возгорания составляет 3 тыс. кв. м, у здания полностью обрушилась кровля, возникла угроза перехода огня на соседнее строение.