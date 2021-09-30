На загоревшемся крупном складе в Новой Москве обрушилась кровля

В Новой Москве вспыхнул пожар на складе с изоляционными материалами. В настоящее время площадь возгорания составляет 3 тыс. кв.м., у здания полностью обрушилась кровля, возникла угроза перехода огня на соседнее строение, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.
По улице Адмирала Корнилова, владение 18, горит склад, где хранятся изоляционные материалы. Из-под кровли наблюдается открытое горение, идёт чёрный густой дым, - сообщил источник.
Па данным ведомства, здание склада
Накануне стало известно, что Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительный приговор всем восьми фигурантам первого дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Они обвиняются в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. Он унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей.