На загоревшемся крупном складе в Новой Москве обрушилась кровля

В Новой Москве вспыхнул пожар на складе с изоляционными материалами. В настоящее время площадь возгорания составляет 3 тыс. кв.м., у здания полностью обрушилась кровля, возникла угроза перехода огня на соседнее строение, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.

По улице Адмирала Корнилова, владение 18, горит склад, где хранятся изоляционные материалы. Из-под кровли наблюдается открытое горение, идёт чёрный густой дым, - сообщил источник.

Па данным ведомства, здание склада обрушилось . Для тушения пожара спасатели попросили прислать авиацию. Они опасаются, что огонь может перекинуться на стоящий рядом другой большой склад.

Накануне стало известно, что Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительный приговор всем восьми фигурантам первого дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Они обвиняются в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. Он унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей.