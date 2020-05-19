Ссора водителей на юго-востоке Москвы закончилась стрельбой

Мужчина устроил стрельбу во время дорожного конфликта на Люблинской улице вечером 19 мая.
По информации РИА Новости, один из водителей выстрелил в другого, предположительно, из пневматического пистолета и сбежал с места потасовки. Полиция начала проверку.
Конфликт случился около 18:00 возле дома № 141 на Люблинской улице.
Как писал NEWS.ru, вечером 18 мая неизвестный начал стрелять по прохожим с балкона жилого дома в Текстильщиках — тоже на юго-востоке Москвы. Никто не пострадал.
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